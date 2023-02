Valmontone, Romagnoli: "Avevamo voglio di riscatto"

Nella ventesima giornata del Girone D, il Valmontone ha travolto per sei a uno il Velletri. Una prova di forza della capolista che ha voluto riscattare la caduta in coppa contro la Lodigiani.

Le parole di Romagnoli

A parlare della grande vittoria del Valmontone ci ha pensato l'esterno offensivo classe '92 nonchè capitano dei giallorossi, Roberto Romagnoli: " Avevamo voglia di riscatto. Vedendo il risultato, si può pensare a una gara semplice, ma siamo stati bravi noi a indirizzarla già nel primo tempo, chiuso sul punteggio di 4-1: è stata una delle nostre migliori esibizioni a livello caratteriale e la squadra ha espresso tutto il suo potenziale offensivo. Tra le note liete c’è stato anche il rientro di Valerio Cuscianna, una freccia in più nel nostro arco”.

Per il Valmontone sono andati a segno Gallaccio (doppietta), Renzi (doppietta e miglior giocatore dell'ultima giornata per RomaToday) Tartaglione e proprio Romagnoli al suo quarto gol in campionato: “Sono contento perché venivo da un mese in cui mi sono trascinato un problema alla caviglia". Felicità per Romagnoli che insieme ai compagni sta disputando una stagione straordinaria: “Siamo sempre a 13 punti di distanza dalla seconda, ma dietro ora stanno rispondendo bene e tengono botta. Noi, però, dobbiamo solo guardare in casa nostra: probabilmente con altre quattro o cinque vittorie si chiude il discorso. Finora abbiamo sbagliato pochissimo, rimanendo imbattuti e ottenendo solo tre pareggi, personalmente non mi era mai capitato di vivere un’annata di questo genere”.

Nel prossimo turno il Valmontone affronterà l'Atletico Lodigiani e poi ci sarà il ritorno in Coppa: “Siamo fiduciosi di poter ribaltare il risultato anche se di fronte avremo un’ottima squadra. Dopo giocheremo o scontro diretto contro l’Atletico Morena che al momento è secondo in campionato. Ma non vogliamo fare calcoli o tabelle: ci concentriamo su una gara per volta, cercando di fare il massimo”.