Valmontone, Raileanu: "Contro la Bi.Ti. vogliamo vincere"

Il Valmontone non ferma la sua corsa. I giallorossi di mister Cristiano Di Loreto hanno sconfitto anche il Paliano con un secco 2-0 (doppietta di Gallaccio e hanno ulteriormente consolidato la prima posizione in classifica, visto che ora sono dodici i punti di vantaggio sulla prima inseguitrice il De Rossi.

Le parole di Raileanu

Il portiere romeno dei giallorossi, Sebastian Raileanu (2004) commenta così la vittoria nell'ultima giornata: "Abbiamo cominciato la sfida col Città di Paliano nel modo giusto, mettendo in mostra la nostra superiorità e riuscendo a raggiungere il doppio vantaggio. Nella ripresa c’è stato un po’ più da soffrire, ma ci siamo chiusi con ordine e siamo riusciti a portare a casa la vittoria”.

Il giovane estremo difensore parla con soddisfazione della sua prima stagione al Valmontone: “L’anno scorso ero nell’Under 19 nazionale della Vis Artena, ma in estate sono stato contattato dal club giallorosso e il progetto ambizioso mi ha entusiasmato: sarebbe bello riuscire a fare l’Eccellenza qui. Sto avendo tanto spazio e non me l’aspettavo, ma c’è una sana concorrenza con Flavio Provaroni che sta aiutando tantissimo il mio processo di crescita. Anche la fiducia costante che mi ha dimostrato mister Di Loreto è stata molto importante”.

Raileanu parla del vantaggio accumulato dai giallorossi in classifica: “Dodici punti sono un margine importante anche perché siamo alla fine del girone d’andata, ma non cambia nulla: noi non ci pensiamo e continuiamo a giocare come sappiamo”.

La prossima sfida valida come ultimo turno del girone d’andata sarà sul campo della Bi.Ti. Marino che a inizio stagione era indicata come una delle possibili favorite per la vittoria del girone: “Non contano i distacchi in classifica, sappiamo che si tratta di un avversario di valore che abbiamo già affrontato in Coppa Italia. Noi scendiamo in campo sempre puntando alla vittoria, poi si vedrà”.