Valmontone, Marchi: "A Marino un pareggio giusto"

Il Valmontone ha pareggiato per zero a zero il big match del Girone D del campionato Promozione a Marino contro la Bi.Ti. I giallorossi restano al comando della classifica e imbattuti al termine del girone di andata.

Le parole di Marchi

Lorenzo Marchi, terzino classe 2003, del Valmontone ha commentato così il pareggio con la formazione di Marino, accreditata ad inizio come fra le favorite per la vittoria finale: “Sapevamo di affrontare una squadra che vale più della classifica attuale. Loro hanno giocatori forti ed esperti, ma noi abbiamo retto bene ai loro attacchi e abbiamo prodotto qualche buona occasione per portarla a casa, soprattutto nel primo tempo. Il pareggio tutto sommato è giusto ed è un altro risultato positivo per noi”.

I giallorossi con questo pareggio hanno allungato la loro imbattibilità con 13 vittorie e 2 pareggi nell’intero girone d’andata: “E pensare che l’altro pareggio lo abbiamo fatto col Rocca Priora Rdp sbagliando un calcio di rigore che avevo guadagnato proprio io. Il rendimento della nostra squadra è stato davvero positivo, ma ora non dobbiamo abbassare la guardia: siamo a +11 sull’Atletico Morena che è attualmente secondo in classifica, ma abbiamo un grande rispetto verso tutte le avversarie”.

Marchi parla della sua stagione fino a questo momento: “Sono molto contento del numero delle partite che sto giocando: sono stato uno degli ultimi ad arrivare e piano piano mi sono ritagliato un po’ di spazio, guadagnano la fiducia di mister e compagni. La preparazione l’avevo fatta col Colleferro, poi ho deciso di cambiare e ho trovato questa opportunità a Valmontone dove c’è una società ambiziosa e con le idee chiare: sono contento della scelta perchè qui ho trovato quello che cercavo”.

Domenica prossima inizia il girone di ritorno e per il Valmontone ci sarà la sfida interna contro la Pro Cori: “All’andata ricordo una squadra avversaria molto combattiva nei primi minuti, poi facemmo pesare la nostra maggiore qualità tecnica. Loro sono penultimi in classifica, ma non faremo l’errore di sottovalutarli: terremo alta la concentrazione cercando di tornare subito alla vittoria”.