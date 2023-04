Valmontone, Sganga: "Stiamo facendo qualcosa di importante"

Il Valmontone domenica 2 aprile nella venticinquesima giornata del campionato Promozione potrebbe già festeggiare il salto in Eccellenza grazie ai 14 punti di vantaggio sulla seconda. Per esultare i giallorossi dovranno vincere contro la Virtus Roma e sperare nella non vittoria dell'Atletico Morena contro la De Rossi.

Le parole di Sganga

Il centrocampista classe '98 Manuele Sganga parla così: “Non avevo mai vissuto un campionato di questo tipo nella mia carriera. Vincere non è mai scontato a nessun livello, anche se le ambizioni del club erano state chiarissime fin dall’inizio. Nessuno di noi, però, si aspettava di poter “rischiare” di chiudere i conti già prima della sosta pasquale e questo vuol dire che siamo andati ad un ritmo forsennato. Sappiamo che stiamo facendo qualcosa di importante e che questo è frutto della programmazione oculata e ambiziosa della società, oltre che del lavoro dello staff tecnico e del gruppo. Un pizzico di rimpianto è rimasto per la Coppa Italia, ma portare avanti due competizioni è comunque complicato. Il futuro? Ora è presto, siamo concentrati su questo finale di stagione. Poi ci sarà tempo di valutare un po’ di cose assieme alla società”.

La settimana scorsa il netto tre a zero contro il Colonna: “Nonostante in settimana avessimo avuto alcuni problemi con l’influenza e qualche assente, siamo partiti con la giusta concentrazione sbloccando il risultato in avvio con Gallaccio. Nel secondo tempo le reti di Marini e del sottoscritto hanno definitivamente indirizzato la partita”. Per Sganga è stato il secondo sigillo stagionale: “Spero di implementare il bottino personale, ma la cosa più importante era centrare l’obiettivo di squadra”.

Sul match con la Virtus Roma il centrocampista chiosa: “Per loro sarà una delle ultime spiagge per agganciare i play out, dovremo stare concentrati come accaduto col Colonna”.