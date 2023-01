Valmontone, Fiorini: "Il gol? Una liberazione"

Il Valmontone ha ripreso il 2023 come aveva finito il 2022: vincendo. I giallorossi di Di Loreto hanno superato per tre a uno lo Sporing Ariccia grazie ai gol di Gallaccio (doppietta) e Lorenzo Fiorini.

Le parole di Fiorini

Fiorini, attaccante classe 1993, aveva trovato i gol soltanto in Coppa e poi era stato fermato da diversi problemi fisici. Ad Ariccia l'attaccante si è sbloccato: “Avevo segnato due gol in Coppa all’inizio della stagione, poi ho accusato alcuni problemi alla caviglia che mi sono trascinato dietro per un po’ di tempo. Questo gol è stata una liberazione non solo per me, anche i compagni di squadra l’hanno festeggiato tantissimo e li ringrazio. Ho fatto cinque o sei assist e che con mister Di Loreto, di cui ho sempre sentito la fiducia, ho iniziato a giocare un po’ più lontano dalla porta, ma il risultato di squadra è la cosa prioritaria anche se ovviamente un attaccante ci tiene sempre a fare gol. La dedica è per mia moglie Eleonora che è in dolce attesa del nostro secondo bambino”.

Il successo contro lo Sporting Ariccia non è stato semplice: “Il terreno di gioco non era buonissimo e di fronte avevamo una squadra ben allenata. Il rigore iniziale di Gallaccio ha indirizzato la partita e poi subito dopo è arrivato il raddoppio. Loro sono rientrati in partita con un rigore poco prima dell’intervallo, poi in avvio di ripresa è arrivato il mio gol del 3-1 che ha definitivamente indirizzato il match”.

Quella di Ariccia è la dodicesima vittoria del Valmontone in 13 partite (un pareggio e zero sconfitte). Numeri che hanno fatto accumulare ai giallorossi un vantaggio sulla seconda di 11 punti: “Questa squadra è stata costruita per fare bene da una società seria ed ambiziosa, ma non ci aspettavamo questi numeri anche perché il girone è uno dei più competitivi della Promozione. Comunque è presto per abbassare la guardia, anche perché c’è pure la Coppa e dobbiamo stare sul pezzo. Il nostro obiettivo è chiudere il discorso il prima possibile”.

Domenica arriva il match interno con il Città di Paliano: “Una squadra retrocessa dall’Eccellenza che non è in un periodo positivo, ma ha giocatori importanti e dobbiamo stare attenti. Poi chiuderemo l’andata con la Bi.Ti. Marino e vogliamo arrivarci al meglio”.