Valmontone, Colaiori: "Dipende tutto da noi"

Il Valmontone dopo il pareggio con la De Rossi, nell'ultimo turno è toornato alla vittoria, con un netto tre a zero in trasferta contro la Rocca Priora RdP.

Le parole di Colaiori

A trascinare i giallorossi alla vittoria il trequartista Daniele Colaiori, classe 1993 autore di una doppietta. Colaiori ha sbloccato la partita ad avvio gara e poi ha incanalto il match siglando il momentaneo due a zero ad inizio ripresa. Queste le sue parole: "Una partita complicata ma d’altronde lo sapevamo: venivamo da due risultati negativi tra campionato e Coppa e all’andata avevamo pareggiato 0-0 coi castellani. Io ho sfruttato l’opportunità che mi ha dato il mister e sono contento di aver aiutato la squadra a conquistare i tre punti”.

Con la doppietta del Montefiore, Colaiori sale a quota 4 gol stagionali: "Una stagione particolare, ma lo sto vivendo tranquillamente e quando vengo chiamato in causa cerco di dare il massimo. D’altronde questa è una rosa estremamente competitiva e non è semplice ricavarsi spazio”.

La classifica vede la formazione di Di Loreto saldamente al comando: “Abbiamo ancora 13 punti di vantaggio sulla seconda, ma c’è una partita in meno da giocare: sta tutto nelle nostre mani, siamo consapevoli di essere forti e non vogliamo fare calcoli. Puntiamo a vincerle tutte per chiudere il discorso il prima possibile”.

Oltre al campionato il Valmontone sogna la doppietta con la Coppa Italia, e mercoledì giocherà i quarti di finale contro la Lodigiani: “Saremo ospiti della Lodigiani se sono arrivati tra le migliori otto della competizione vuol dire che sono una squadra di valore. La prima partita è importante, ma noi scendiamo in campo sempre con lo stesso atteggiamento. Provare a segnare gol è sicuramente un obiettivo”.