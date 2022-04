Valmontone, Cerbara all'esordio: "Emozione forte"

Il Valmontone è tornato alla vittoria nell'ultimo turno del Girone D del campionato Promozione. Dopo lo scivolone sul campo della Vivace Grottaferrata, la formazione giallorossa ha battuto con un netto 4-0 il Torre Angela. Sul tabellino dei marcatori sono finiti Roberto Romagnoli (autore di una doppietta), Casciotti e Catracchia.

Le parle di Cerbara

Nella rotonda vittoria della 24esima in casa Valmontone ha fatto l'esordio in prima squadra Valerio Cerbara difensore classe 2004. La società giallorossa ha sempre strizzato l'occhio al proprio settore giovanile dando la possibilità ai giovani talentuosi di mettersi in luce. Queste le parole di Cerbara sul suo esordio: "Non me lo aspettavo di esordire, ma credo che alla fine sia andata abbastanza bene. L’emozione è stata forte e la cosa che più mi ha impressionato sono stati i ritmi della partita, ben diversi da quelli dei campionati giovanili. Tutti i miei compagni di squadra e di reparto più esperti mi hanno aiutato e accolto benissimo. Ci sono interpreti del mio ruolo davvero forti in questa rosa da cui posso “rubare con l’occhio” e così migliorare. Comunque mi trovo benissimo in questo gruppo e in questa società, spero di poter dimostrare qui le mie qualità”.

La classifica

Il Valmontone è la quarta forza del campionato dietro alle prime tre della classe Rocca Priora RdP (capolista a +7 dai giallorossi), Atletico Torrenova e Vicovaro che non sbagliano un colpo e continuano a collezionare una vittoria dietro l’altra. Il prossimo impegno ufficiale del Valmontone sarà domenica 24 aprile alla Borghesiana difficile campo della Lodigiani.