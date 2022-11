Valmontone, Lanna: "Vogliamo vincere"

Il Valmontone si gode la vetta solitaria del Girone D. La squadra giallorossa ha battuto 3-2 l’Atletico Lodigiani nell'ultimo turno di campionato staccando l’Atletico Morena, caduto sul campo del Paliano. Ha parlato del match Lanna.

Le parole di Lanna

Raul Lanna, attaccante classe 2003 del Valmontone ha parlato così della vittoria nel big mathc contro l'Atletico Lodigiani in cui lui ha realizzato il momentaneo 2 a 2: “Abbiamo iniziato bene la sfida andando in vantaggio con una rete di Amico, poi loro sono stati bravi a ribaltarla, ma prima dell’intervallo sono riuscito a segnare il 2-2. Nel finale di gara, invece, è stato Romagnoli a regalarci il successo: tre punti importanti contro una bella squadra, ma siamo stati bravi a credere nelle nostre possibilità anche quando eravamo in svantaggio”.

Per Lanna, che nello scorso campionato aveva segnato due reti domenica, è arrivato il primo sigillo stagionale: “Lo dedico alla squadra e ai tanti compagni di squadra esperti che mi danno consigli e mi aiutano a crescere, in particolare Gallaccio che è un grande giocatore e mi può svelare tanti “segreti” sul ruolo di attaccante. Poi non voglio dimenticare il mister che mi sta dando tanta fiducia e la società che mi ha “blindato” in estate e ha voluto fortemente che rimanessi qui”.

La classifica dopo sei giornate vede i giallorossi al comando del girone D e nel weekend arriverà un altro scontro diretto stavolta contro l'Atletico Morena distante soltanto tre punti: “Ma in questo momento non conta molto, siamo solo all’inizio di un percorso e dobbiamo rimanere concentrati. Ovviamente l’obiettivo è quello di vincere a tutti i costi: lo vuole la società, lo merita l’ambiente e noi tutti ci crediamo fortemente”.