Valmontone, Moratti e Sarnino in coro: "Vittoria importante"

Il Valmontone ha vinto il derby infrasettimanale contro l'Atletico Colleferro con un travolgente sette a zero. Nell'ultima giornata ha partecipato alla goleada Marco Moratti autore del suo primo gol stagionale.

Le parole di Moratti

Marco Moratti esterno difensivo classe 2000 ha festeggiato la vittoria contro l’Atletico Colleferro segnando il suo primo gol in stagione: “Sono felice per la mia rete, ma la cosa più importante era la prestazione della squadra che è stata molto convincente"- dichiara Moratti che continua - "Non avevamo di fronte un avversario semplice, l’Atletico Colleferro ci aveva già eliminato in Coppa Italia a inizio stagione e all’andata in campionato ci avevano fermato sul pareggio. Non potevamo sottovalutare l’avversario per questi motivi e siamo scesi in campo con grande determinazione”.

Il successo lancia i giallorossi al quinto posto, a pochi punti (quattro) dalla vetta: “La stagione è ancora lunga, mancano dieci partite e finchè la matematica non ci condanna cercheremo di rimanere in corsa per la lotta al primo posto” dice l'esterno.

Il classe 2000 valmontonese doc, parla anche della sua stagione: “Ho avuto subito una brutta distorsione alla caviglia durante la preparazione, poi sono rientrato dalla seconda partita di campionato e fino a dicembre le cose sono andate bene. Ad inizio 2022 ho avuto un problema flessore che mi ha condizionato per qualche partita e ora sto tornando in buona condizione e infatti nelle ultime due partite ho giocato da titolare. Comunque sono a disposizione di mister Aurelio Sarnino che mi conosce benissimo: con lui ho fatto la Scuola calcio qui a Valmontone, poi mi ha allenato a Colleferro con la Juniores Elite e l’anno scorso ho lasciato Paliano e l’Eccellenza anche perché c’era lui qui”.

Le parole di Sarnino

Lo stesso Sarnino ha commentato la gara con l’Atletico Colleferro: “Era importante vincere e accorciare le distanze dalla vetta, a prescindere dalle reti segnate. Ovviamente trovare gol con continuità ci permette di stare più sereni e poi anche il fatto che qualche ragazzo giovane abbia segnato è la conferma che il progetto societario viaggia nella giusta direzione”. Domenica difficile testa a Subiaco: “Una gara importantissima – dice Sarnino - Nel turno di ieri ha trovato un risultato rotondo che alimenta le sue speranze nella corsa verso la salvezza, troveremo una squadra motivata e concentrata. Dal canto nostro abbiamo un unico risultato per provare a continuare la nostra corsa, ci faremo trovare pronti per quest’altra gara fondamentale”.