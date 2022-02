Valmontone, Catracchia: "Atletico Torrenova? Noi vogliamo vincere"

Il Valmontone in rimonta ha vinto nell'ultima giornata contro la Virtus Roma per due a uno. I ragazzi di mister Aurelio Sarnino, hanno ribaltato il risultato nella ripresa col primo gol giallorosso del neo bomber Mauro Catracchia e poi con la rete del subentrato Daniele Colaiori.

Le parole di Catracchia

Catracchia (classe 1988) è arrivato al Valmontone un paio di settimane fa dal Vicovaro con cui ha realizzato otto reti nella prima parte di campionato, e con la Virtus Roma ha siglato il suo primo in giallorosso e poi servito l'assist per la rete della vittoria. Queste le parole dell'attaccante: "Nel primo tempo non siamo stati brillanti e potevamo andare all’intervallo anche con più di un gol di scarto. Al riposo ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che non potevamo perdere questa occasione, considerati anche i risultati arrivati dalle gare della mattina. Sono riuscito a segnare l’1-1 con un tapin dopo la respinta del portiere su un tiro di Cerroni, poi Colaiori ci ha regalato tre punti pesanti”.

L’attaccante ha poi parlato della trattativa che lo ha portato al Valmontone: "Una trattativa lampo, quasi inattesa. Appena mi sono seduto col patron Manolo Bucci abbiamo trovato l’accordo: mi ha illustrato il progetto che è estremamente ambizioso e poi questo è una piazza che ha cento anni di storia calcistica alle spalle. Inoltre l’ambientamento è stato semplice perché conoscevo diversi compagni. Se sento la responsabilità? Me la sono sempre presa in carriera, sono consapevole dell’aiuto che posso dare alla squadra”. Catracchia parla anche dell’impatto con mister Sarnino: “Ho già apprezzato la sua preparazione e il suo modo di porsi con i calciatori della rosa”.

Il calendario

Il Valmontone che ha accorciato le distanze dalla vetta distante solo cinque lunghezze, si prepara alla gara interna con l’Atletico Torrenova: “Non essendoci i play off, la corsa al vertice si riduce quasi esclusivamente al primo posto e la concorrenza è tanta. Domenica sarà una sfida molto importante e noi vogliamo vincerla, mentre loro forse possono giocare anche su due risultati”.