Valmontone, Antonucci: "Fondamentale conquistare i tre punti"

Il Valmontone continua a risalire la classifica. Nell'ultima giornata campionato nel Girone D il Valmontone ha superato per 5 a 1 in trasferta il Torre Angela, ed è salito al terzo posto della classifica.

Le parole di Antonucci

Matteo Antonucci difensore classe 1997 ha commentato cosi la vittoria contro il Torre Angela: "Serviva una vittoria, sia giocando bene che male non era importante. Non abbiamo fatto nulla di speciale, ma era fondamentale tornare a conquistare i tre punti dopo quel pareggio interno con la Vivace Grottaferrata che ci aveva lasciato un po’ di amaro in bocca”. Il centrale difensivo continua: “Siamo andati sotto al primo tiro avversario e, pur pareggiando presto con una gran giocata di Barani finalizzata da Ciampi, siamo stati un po’ troppo frettolosi nel cercare qualche soluzione offensiva. Nel secondo tempo siamo rientrati con più lucidità, siamo passati in vantaggio con Ciampi e da lì la gara è stata in discesa”. Prima delle reti conclusive di Matozzo e D’Albenzo, è arrivato il primo gol in campionato di Antonucci: “Sono felice, ma ancor di più lo sono per la vittoria di squadra. Non è semplice ritagliarsi spazio in una squadra così forte in tutti i reparti, ma mi alleno per farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa”. Il Valmontone 1921 ha le idee chiare sugli obiettivi stagionali, per questo la società ha ormai definito gli arrivi in entrata di altri due giocatori di spessore come Andrea Casciotti e Luca Rubino. “Sappiamo che valore ha questo gruppo e vogliamo arrivare il più in alto possibile” conclude Antonucci.

Calendario

La decima giornata di campionato si giocherà mercoledì 8 dicembre alle ore 11 e vedrà il Valmontone ospitare la Lodigiani.