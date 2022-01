Valmontone 1921, Bellotti: "Spero che il campionato finirà, ma rischia di essere falsato"

Il Covid ha bloccato il calcio dilettante laziale. Le squadre infatti rimarranno ferme fino al prossimo gennaio a causa dell'innalzamento dei casi di Coronavirus. Il presidente del Valmtontone, ha parlato dello stop delle prime squadre (Promozione maschile ed Eccellenza femminile) e delle giovanili per cui lo stop durerà almeno una settimana di più.

Le parole di Bellotti

Massimiliano Bellotti spera che i campionati saranno giocati fino alla fine. "Il problema è che tutta questa situazione falserà inevitabilmente i campionati. Nessuno si aspettava questa nuova ondata dopo l’introduzione dei vaccini, ma le varianti preoccupano. L’ultimo decreto governativo ha introdotto il super green pass per gli “over 12” che vogliono continuare a fare attività calcistica e soprattutto per i ragazzi questo è un provvedimento molto restrittivo, ma noi come società dobbiamo rispettare le leggi”.

Il progetto del Valmontone 1921 del patron Manolo Bucci, comunque, continua a dispetto delle difficoltà: “A Natale siamo stati felicissimi di com’è andato il torneo dedicato alla Scuola calcio e anche il quadrangolare del centenario del calcio cittadino in cui abbiamo coinvolto anche società professionistiche - continua Bellotti - tra l’altro in quella occasione sono venuti a trovarci due grandi ex calciatori professionisti come Giuseppe Giannini e Odoacre Chierico. Cose possibili in virtù della presenza di un personaggio di spessore come Manolo Bucci nel nostro club che per questo non finirò mai di ringraziare2.

Il libro del centenario

L'evento di presentazione del libro del centenario del calcio è stato rinviato per problemi di Covid a Palazzo Doria Pamphilj, ma anche quell’appuntamento verrà recuperato a breve. A fine stagione si terrà un grande torneo giovanile per il settore agonistico con possibilità di rimanere a cena presso il centro sportivo. Il patron Bucci è riuscito sotto le feste a parlare con il sindaco Alberto Latini: al centro del colloquio c’è stata la gestione del campo sportivo “Gelsi” per cui Manolo ha grandi progetti.