Valmontone, Antonucci: “Che emozione il primo gol"

Il Valmontone ha superato con un netto sei a zero la Pro Roma nella diciannovesima giornata del Girone D del campionato Promozione. Fra i protagonisti della vittoria giallorossa c'è Marco Antonucci.

Marco Antonucci

Contro la Pro Roma, il Valmontone ha avuto vita facile e Antonucci dichiara: "Volevamo riscattare lo scivolone interno del turno precedente contro l’Atletico Torrenova e spazzare via le voci sulle nostre difficoltà realizzative. Abbiamo fatto un’ottima gara, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 5-0 e non lasciando scampo all’avversario”

Marco Antonucci attaccante classe 2003 del Valmontone, è cresciuto nelle giovanili della Lazio dove è rimasto fino ai Giovanissimi, poi ha vestito le maglie di Ponte di Nona e Romulea prima di passare alla Lupa Frascati che l’ha girato in prestito al Valmontone. Contro la Pro Roma ha trovato il suo primo gol in maglia giallorossa e più in generale fra i grandi alla prima presenza da titolare: "Una bella emozione. Il mister mi aveva accennato che stava pensando ad un mio impiego e da qualche settimana mi aveva fatto capire che stavo lavorando bene. Poi è chiaro che in una squadra con una rosa di questo livello per un giovane non è semplice riuscire a ricavarsi uno spazio, ma questa è un’esperienza molto formativa per il sottoscritto. Fino a qualche mese fa giocavo da centrocampista offensivo, ora faccio la punta. Mi devo ancora calare bene nel ruolo, ma in squadra ho esempi importanti tra i miei compagni di squadra che mi aiutano e mi danno consigli preziosi". Il suo futuro dipende dalla Lupa ma Antonucci è sicuro "Al Valmontone mi trovo benissimo qui e mi piacerebbe proseguire questa avventura. Mi sono perfettamente integrato nel gruppo e sono contento di come stiano andando le cose".

Il calendario

Nel prossimo turno il Valmontone che ha accorciato a sei lunghezze le distanze dalla vetta del Girone D ora di nuovo occupata dal Rocca Priora Rdp, ospiteranno l’Atletico Colleferro ultimo della classe.