Valmontone: ecco Sganga e Gallaccio

Doppio colpo di mercato per il Valmontone. Dopo l'annuncio del nuovo allenatore e due nuovi innesti nella società giallorossa arrivano il bomber Gallaccio e Sganga.

Bomber Gallaccio

Michele Gallaccio classe 1986 è un nuovo attaccante del Valmontone. Il centravanti l’anno scorso ha militato al Certosa, in Eccellenza e in passato ha giocato anche in Promozione al Palestrina trascinandola a suon di gol alla vittoria dei play off. Queste le sue prime parole in giallorosso: “Sono state decisive la chiamata di mister Cristiano Di Loreto e del direttore Mauro Ventura con cui avevo già lavorato a Palestrina e con cui è nato un rapporto speciale. Per me costituiva un problema giocare di domenica pomeriggio per motivi personali e così ho dovuto declinare la proposta del Casal Barriera. In quel momento mi è arrivata la chiamata del Valmontone che già mi aveva cercato l’anno scorso, ma a cui avevo dovuto dire di no per rispetto del Certosa con cui mi ero accordato. Reputo questa un’occasione importante: arrivo in una società blasonata guidata da un patron che non ha bisogno di presentazioni. Il club sta allestendo una squadra che dovrà lottare per il vertice e quindi la scelta è stata semplice”.

Le parole di Sganga

Dopo Gallaccio, il Valmontone ha ufficializzato l'acquisto di Manuele Sganga. Centrocampista classe 1998. Sganga ha giocato lo scorso campionato in serie D con la maglia del Real Monterotondo Scalo, ma pur di vestire la maglia giallorossa ha scelto di scendere di categoria. Queste le sue parole dopo la firma del contratto: “Il campionato di serie D è bello, ma non si sposa con la mia attività lavorativa e dunque l’ho dovuto lasciare per forza di cose. Tra le opportunità che si sono aperte, quella di Valmontone è sicuramente quella che ha il progetto più convincente. Una realtà importante che non merita questa categoria. In più la conoscenza con mister Di Loreto e col direttore Ventura hanno facilitato la mia scelta. Arrivo qui motivatissimo e con una gran voglia di dare il mio contributo per portare questa società dove merita. In Promozione ho giocato tre partite a Torrenova tre anni fa prima del blocco dei campionati e del passaggio a Monterotondo, ma questa di fatto sarà la mia prima vera esperienza in categoria”.