Valmontone, Di Saverio: "Pareggio giusto"

Il Valmontone conquista un altro punto importante per il salto di categoria. La formazione giallorossa nella 22esima giornata del Girone ha pareggiato per uno a uno contro l'Atletico Morena seconda in classifica mantenendo un vantaggio di 15 punti a 8 giornate dalla fine.

Le parole di Di Saverio

A parlare del pareggio contro la prima inseguitrice è il difensore giallorosos Jacopo Di Saverio (classe 2002): “Venivamo dall’eliminazione in Coppa Italia e quella poteva darci un contraccolpo negativo, invece la squadra è entrata in campo con determinazione e voglia di riprendere il cammino in campionato. Nel complesso ne è uscito un pareggio giusto, anche se con la vittoria avremmo allungato e forse chiuso definitivamente i discorsi. Il primo tempo lo abbiamo finito sotto di un gol, ma era stata una partita con poche occasioni e gli avversari hanno approfittato di una nostra leggerezza. Nel secondo tempo siamo stati molto più propositivi e Amico su rigore ha segnato il gol del definitivo 1-1. Successivamente abbiamo provato a portarla a casa, ma alla fine come detto è uscito un pareggio abbastanza giusto per quello che si è visto”.

Di Saverio, è tornato titolare dopo tanto tempo: “Avevo giocato nelle prime tre gare di campionato, poi un’espulsione mi ha fatto perdere il posto, ma anche avendo meno spazio ho comunque imparato molto in questa stagione e credo di essere cresciuto. Ho sempre sentito la fiducia dello staff tecnico e dei compagni: l’anno scorso giocavo in Eccellenza con il La Rustica Real Rocca di Papa (oggi Quarto Municipio, ndr), ma quando è arrivata la chiamata del direttore sportivo Mauro Ventura non ci ho pensato un attimo perché qui c’è un progetto ambizioso”. La chiusura di Di Saverio è sul vantaggio e la prossima sfida: “Ora saremo di scena a Lariano e bisognerà stare attenti al cospetto di un avversario giovane e molto valido”.