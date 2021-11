Valmontone, Colaiori: "Contento per il gol che è valso la vittoria"

Il Valmontone ha vinto per 2-1 contro la Vis Subiaco nel match casalingo della sesta giornata del Girone D del campionato Promozione. La vittoria per la squadra di mister Sarnino è arrivata in rimonta e allo scadere. Infatti una volta sotto, i padroni di casa hanno prima pareggiato i conti con un autogol e poi conquistato i tre punti con la rete di Colaiori entrato dalla panchina.

Le parole di Colaiori

Daniele Colaiori sta vivendo un ottimo momento di forma. Infatti il trequartista dopo aver siglato la rete del pareggio nel derby contro l'Atletico Colleferro ha regalato ai suoi la vittoria contro la Vis Subiaco. Ecco le sue parole: "È stata una partita dura, molto maschia. Nel primo tempo abbiamo comandato il gioco anche se non ci sono state tante opportunità da rete: i reparti erano compatti e la squadra ha proposto un buon calcio. Nel secondo tempo siamo andati sotto in modo un po’ rocambolesco, ma siamo stati bravi a rimetterci in partita prima grazie ad una fortunata autorete e poi martellando gli avversari fino al 2-1 conclusivo, arrivato in pieno recupero”.

Sul suo gol il classe 1993 commenta: “Sono contento perché è servita a regalare i tre punti alla squadra. Non sono stato benissimo alla vigilia, ma sono comunque riuscito ad andare in panchina e a dare il mio contributo. Questa vittoria è un punto di partenza, dobbiamo guardare avanti senza alcuna pressione perchè lavorando così i risultati arriveranno sicuramente”.

Le parole dell'allenatore

L'allenatore del Valmontone, Aurelio Sarnino è entusiasta per la vittoria ma consapevole di dover fare i conti con tante indisponibilità: “Era importante vincere e l’abbiamo fatto: la squadra ha disputato un buonissimo primo tempo sia dal punto di vista tecnico che mentale, ci è mancato solo il gol. Dopo il gol ospite siamo stati bravi a non perdere la testa e restare in partita, trovando prima il pari e alla fine il meritato sorpasso. Domenica affronteremo il Villa Adriana prima della classe sul suo campo: questi tre punti sono una grande iniezione di fiducia che ci permetteranno di preparare al meglio questa difficilissima trasferta”.