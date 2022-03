Valmontone, Luciano: "Bella vittoria contro il Villa Adriana"

Il Valmontone ha battuto per cinque a uno il Villa Adriana nell'ultimo turno del Girone D, toccando quota 22 gol fatti nelle ultime quattro gare, con due soli gol al passivo. Soddisfatto mister Sarnino che vede una squadra che finalmente riesce a concretizzare le occasioni create.

Le parole di Luciano

A parlare della partita e del momento della squadra è intervenuto Christian Luciano, difensore classe 2003. Queste le sue parole: "Contro il Villa Adriana abbiamo giocato davvero molto bene, confermando il trend dell’ultima parte di campionato. Siamo stati nettamente superiori agli avversari, in campo abbiamo provato alcune giocate e ci siamo divertiti, segnando tanto in una partita per nulla scontata. E poi c’è stata la tripletta di Colaiori davvero molto bella, accompagnata dalle due reti di Ciampi”.

Il giovane difensore è arrivato a gennaio dalla Vis Artena (in cui militava nella Juniores nazionale) e si sta meritando la fiducia di Sarnino: “Pian piano sto ricavandomi uno spazio, per me è la prima esperienza in una prima squadra e per farlo mi sto adattando anche a un ruolo diverso da quello mio originario, ovvero il centrale. Al fianco di gente come Pizzuti, Casciotti e Romaggioli è più facile imparare, sto crescendo in fretta anche nel ruolo di laterale e spero di poter dare ancora il mio contributo a questa squadra”.

Con questo successo Il Valmontone resta al quarto posto in classifica con quattro lunghezze di distanza dalla capolista Rocca Priora Rdp e con otto partite ancora da giocare. “I giochi sono aperti" – dice Luciano - "Dobbiamo crederci per forza, iniziando col fare sei punti nelle prossime due giornate in casa della Vivace Grottaferrata e sul nostro campo contro il Torre Angela, poi si vedrà per la volata finale”.