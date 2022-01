Valmontone, il patron Bucci vuole utilizzare il Gelsi

Lo storico stadio Gelsi di Valmontone è un punto importante per il patron del Valmontone 1921 Manolo Bucci. Proprio sullo storico impianto il patron del club ha fatto dei sopralluoghi dopo aver avuto un colloquio col sindaco Alberto Latini. Infatti sono diverse le idee del patron del Valmontone sull'utilizzo del Gelsi.

L'utilizzo del Gelsi

Lo stadio Gelsi nell'idea di Bucci è di utilizzarlo come centro per l’attività di Scuola calcio e se ci sarà la possibilità di far giocare la prima squadra maschile del Valmontone impegnata nel Girone D del campionato di Promozione. Fra gli altri utilizzi, per il patron del Valmontone ci sarebbe l'organizzazione a fine stagione un importante torneo giovanile con società professionistiche e magari per invitare club di serie A, B o C a giocare a Valmontone alcune amichevoli di prestigio. "Elaboreremo al più presto delle idee che presenteremo all’amministrazione, d’altronde quello stadio rappresenta tanto a livello affettivo e storico per la città di Valmontone". - dice Bucci - "Non a caso, in questa stagione in cui cadeva il centenario del calcio cittadino, il nostro club ha cercato di onorare al meglio questa ricorrenza attraverso una maglia da gioco celebrativa ad hoc e con l’organizzazione di un torneo con squadre professionistiche e la realizzazione di un libro che ricorderà questo avvenimento”.

I ringraziamenti al sindaco Latini

"Vorrei fare i migliori auguri di una pronta ripresa al sindaco dopo aver combattuto col Covid – dice Bucci – Poi voglio ringraziare sentitamente lui e l’amministrazione per gli importanti interventi effettuati proprio al Gelsi sia all’impianto di illuminazione delle torri faro e alla demolizione della vecchia copertura della tribuna che era inagibile da tempo. A nome del nostro club, ringrazio il Comune per questo enorme sforzo atteso da tempo che ora consentirà all’ente di partire con l’iter burocratico allo scopo di riaprire entro breve l’impianto. Ringrazio una volta di più il sindaco Latini che, nel corso di un colloquio fatto a fine novembre, si è reso disponibile a intraprendere un percorso futuro sul restyling dell’impianto e un grazie va anche al delegato allo sport Pierluigi Pizzuti che ha partecipato ai sopralluoghi assieme ad alcuni tecnici di mia fiducia".

Il campionato

In riferimento allo stop dei campionati Bucci dichiara che la sospensione era pronosticabile già per i turni del 6 e 9 gennaio. Nonostante lo stop che vede il Valmontone quinto con 23 punti, ma con partite da recuperare il patron dichiara di credere nel gruppo: "Abbiamo fatto ulteriori sacrifici per poter competere fino alla fine. In estate avevamo presentato le linee programmatiche e progettuali del nostro club basandoci su determinati punti fermi e le stiamo portando avanti con i fatti andando anche oltre gli obiettivi dal punto di vista della struttura dirigenziale e amministrativa, ma anche nel settore medico-sanitario, della logistica, della tecnologia e della comunicazione e non per ultimo curando con attenzione e intensificando il rapporto col territorio e la città”.