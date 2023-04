Valmontone in Eccellenza, Bucci e Bellotti: "È solo l'inizio"

Con la vittoria per quattro a zero contro la Virtus Roma il Valmontone ha vinto con cinque giornate di anticipo il Girone D del campionato Promozione conquistando l'Eccellenza.

Le parole di Bucci e Bellotti

I tre gol di Gallaccio e il gol di Sganga e il contemporaneo pareggio dell'Ateltico Morena contro la De Rossi hanno dato il via alla festa in casa Valmontone. “Siamo felicissimi per questa vittoria, fortemente voluta sin dall’avvento del patron Manolo Bucci senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile” esclama il presidente Massimiliano Bellotti che aggiunge - “Questo rappresentava il primo passo del nostro progetto sportivo che sin dall’estate del 2021 è stato molto ambizioso. Vogliamo ringraziare tutti i ragazzi e lo staff tecnico guidato da mister Cristiano Di Loreto, ma anche il direttore sportivo Mauro Ventura e tutto lo staff dirigenziale che ha seguito la nostra prima squadra maschile. Questa non è stata una semplice vittoria, ma un dominio in piena regola in un girone molto complicato come quello in cui eravamo stati inseriti. Inoltre abbiamo valorizzato anche diversi ragazzi del territorio che hanno dato un contributo prezioso in questa bellissima cavalcata trionfale”.

Bucci e Bellotti sottolineano la volontà dei giallorossi di onorare il finale di campionato: “Vogliamo onorare gli impegni che sono rimasti com’è giusto che sia".

Sul futuro patron e presidente dichiarano: È evidente che con una prima squadra maschile in Eccellenza e magari prossimamente anche una prima squadra femminile in serie C l’amministrazione comunale deve darci un aiuto concreto per continuare a portare in alto il nome della città di Valmontone”.