Valmontone-Atletico Torrenova 0-1: Forcina decisivo dal dischetto

Squadra in casa

Squadra in casa Città di Valmontone

L'Atletico Torrenova si aggiudica il big match della 18esima giornata del Girone D battendo per uno a zero in trasferta il Valmontone.

La partita

La partita fra Valmontone e Atletico Torrenova è molto equilibrata fra due squadre importanti. Gli ospiti sono bravi a sfruttare a loro favore gli episodi. Infatti è proprio uno di questi che decide la partita. Nel recupero del primo tempo Forcina si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante che non sbaglia. Nella ripresa il Valmontone prova a pareggiare e la più grande occasione è di Colaiori su calcio di punizione. Sul tiro dell'attaccante del Valmontone però interviene bene Pro che para. Nel finale occasione per l'Atletico Torrenova con Dominizi ma Rovitelli evita il raddoppio ospite.

La classifica

Con questo successo l'Atletico Torrenova blinda il primo posto nel Girone D con 39 punti. Valmontone fermo a quota 31.