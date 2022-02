Torre Angela-Villa Adriana 0-4: Tutto facile per i Coccodrilli

Il Villa Adriana vince in trasferta sul campo del Torre Angela per quattro a zero, la partita valevole per la 18esima giornata del Girone D.

La partita

La partita è molto equilibrata con le due squadre che colpiscono un palo a testa nei primi venti minuti. Al 30esimo il Villa Adriana sblocca la partita con Simone Tani. Da quel momento gli ospiti dilagano, con Bonini attaccante classe 2000 segna una doppietta. L'ultima parola se la prende Tani che realizza il quattro a zero e la seconda doppietta della giornata.

La classifica

Il Villa Adriana si mantiene al quarto posto della classifica con 33 punti. Torre Angela penultimo con 8 punti.