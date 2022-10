Promozione, i migliori giocatori della terza giornata del Girone A, B e D

La terza giornata del campionato Promozione si è conclusa con diverse sorprese e tanti gol. Diversi i protagonisti di giornata, ecco i migliori per RomaToday dei gironi A, B e D.

Belardinelli, il migliore del Girone A

Il protagonista del Girone A è senza dubbio Giordano Belardinelli del Santa Marinella. L'attaccante classe 1997 è stato autore di una tripletta nella sfida contro la Polisportiva Ostiense vinta per sette a tre. Una goleda per la formazione di Salipante che sale così a quota 6 punti, a -1 dal primo posto.

Soldano, il migliore del Girone B

Il miglior calciatore della terza giornata del Girone B è Andrea Soldano del Futbol Montesacro. Attaccante classe 1995, Soldano ha realizzato una doppietta nella sfida contro il Passo Corese terminata 4 a 1 per la formazione di Montesacro. "Ottima prova di tutti, ma un plauso a Soldano, che non molla mai dal primo all'ultimo fischio dell'arbitro". Così la squadra lo celebra sui social. Per Soldano e compagni si tratta della prima vittoria in campionato e adesso sono cinque i punti in classifica del Futbol.

Bokri, il migliore del Girone D

La palma del miglior giocatore della terza giornata nel Girone D va ad Emir Bokri dell'Atletico Lodigiani. L'attaccante classe 2000 ha infatti deciso nel finale il big match contro la Vivace Grottaferrata. I tre punti arrivano all'85esimo quando Di Nolfo calcia in porta trovando l'opposizione del portiere e sulla respinta si avventa Bokri che di testa da pochi passi non sbaglia. Questo successo conferma l'Atletico Lodigiani al primo posto della classifica a punteggio pieno con 9 punti.