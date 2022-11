Promozione, i migliori giocatori della quinta giornata del Girone A, B e D

La quinta giornata del campionato Promozione è terminata con alcune sorprese e tante conferme. Diversi i protagonisti di giornata, ecco i migliori per RomaToday dei gironi A, B e D.

Moretti, il migliore del girone A

Il miglior giocatore del Girone A è Moretti del Tolfa. Il bomber della formazione di Fracassa continua il suo momento d’oro sotto porta e si conferma ancora una volta decisivo. L’attaccante classe 1993 infatti decide la partita in trasferta del Tolfa contro il Carbognano siglando la rete dell’uno a zero allo scadere del primo tempo facendo così salire i suoi a quota 9 punti in classifica.

Ryan, il migliore del girone B

Il migliore del Girone B è Ryan del Grifone Gialloverde. Il classe 2000 regala alla formazione di Morelli la prima vittoria in campionato in una partita complicatissima contro il Sant’Angelo Romano. Infatti dopo un buon inizio di match, il Grifone resta in 10 nel primo tempo per l’espulsione di Varsalona. Nella ripresa però il gol vittoria lo sigla proprio il Grifone ed è un’invenzione di Ryan che controlla un pallone difficile a campanile, e con lo stop si libera del diretto avversario prima di battere col sinistro il portiere. Successo poi blindato dal palo colpito da Festa su calcio di rigore concesso agli ospiti. E così Ryan, con una perla, regala i primi tre punti in campionato al Grifone.

Ceccarelli, il migliore del girone D

Miglior giocatore del Girone D è senza dubbio Fabio Ceccarelli attaccante del Colonna. L’ex primavera Lazio, classe 1983 ha segnato una tripletta nella vittoria per 4 a 0 del Colonna contro la Virtus Roma nell’ultima giornata. Un gol su calcio di rigore, il secondo su un perfetto lancio di Muzzi concretizzato con un tiro di prima intenzione e il terzo sempre su un assist dal fondo di Muzzi. Tre reti per la seconda vittoria consecutiva del Colonna per l’obiettivo salvezza.