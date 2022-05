Settebagni-Zena Montecelio 4-3: rimonta allo scadere per Dominici e compagni

Gol ed emozioni a La Giustiniana dove il Settebagni supera per quattro a tre lo Zena Montecelio nella ventisettesima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

Inizio da dimenticare per il Settebagni che va subito sotto per via del gol di Petrangeli che prima sblocca il match e poi raddoppia ribadendo in rete un tiro di Bernardini, da posizione impossibile, respinto dalla traversa. La partita è ricca di occasione lo Zena va vicino al tris con Petrangeli, il Settebagni risponde con Ragaglini che trova la pronta risposta di Haimana. Il portiere ospite poi si supera nel finale di tempo su Merciari. Ad inizio ripresa il Settebagni cambia marcia: al 50esimo su una punizione sporcata di Diaco trova la rete che accorcia le distanze e con Paravati al 52esimo pareggia. Al minuto 60 arriva il clamoroso tre a due del Settebagni con Fia bravo in mischia a trovare la zampata vincente. Lo Zena però è vivo. Neroni di testa trova al traversa. All'85esimo Ragaglini perde un brutto pallone, Libertini vola sulla sinistra salta il suo diretto avversario e mette in mezzo per Petrangeli che trova la deviazione del tre a tre e la sua personale tripletta. Quando la partita sembrava finita arriva l'ennesimo colpo di scena: al minuto 88 Diaco batte una punizione dalla distanza, sul pallone si avventa Dominici che di testa gira in rete il pallone della vittoria per il Settebagni.

La classifica

Con questa vittoria il Settebagni sale a quota 35 punti mentre lo Zena resta fermo a 41.