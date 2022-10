Settebagni-Valle del Peschiera 2-1: Giulitti e Andreoni firmano la rimonta del Gentili

Il Settebagni in casa in rimonta batte per due a uno il Valle del Peschiera nella quarta giornata del Girone B del campionato Promozione. Gol di Giulitti e Andreoni.

La partita

Il Settebagni fa la partita nel primo tempo creando tanto con Giulitti e Mariotti che però non sbloccano il risultato anche grazie a degli ottimi interventi del portiere avversario. Nel momento migliore del Settebagni è il Valle del Peschiera a passare in vantaggio grazie ad una bella torsione di testa di Colasanti. Nella ripresa però la rimonta dei padroni di casa. Prima il pareggio firmato Giulitti e poi il sorpasso nel finale targato Andreoni. Il neo entrato infatti sfrutta al meglio un cross di Paravati e sigla il 2 a 1 finale.

La classifica

Vittoria importante del Settebagni che sale a quota 8 punti in classifica superando proprio il Valle del Peschiera che resta fermo a quota sette punti.