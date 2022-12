Promozione, i migliori giocatori dei gironi A, B e D

Solo new entry nella lista di RomaToday dei migliori giocatori dell'undicesima giornata dei gironi A, B e D del campionato Promozione. Tre protagonisti di colpi importanti in chiave salvezza e corsa per il titolo, e di exploit.

Spaziani, il migliore del Girone A

Riccardo Spaziani del Tarquinia è il miglior giocatore dell'undicesima giornata del Girone A. L'estremo difensore classe 1993 è stato protagonista del successo in chiave salvezza del Tarquinia contro l'Ostiense (5 a 2 il risultati finale). Il portiere, sul risultato di 4 a 2 per i suoi, è stato abile a parare un calcio di rigore non permettendo all'Ostiense di tornare in partita e dando i tre punti alla formazione di mister Pacenza.

Di Monaco, il migliore del Girone B

Di Monaco dell'Amatrice è il miglior giocatore dell'undicesima giornata del Girone B. L'attaccante classe 1992 con una doppietta ha trascinato i suoi alla vittoria contro il Passo Corese (3 a 0 il risultato finale). Due gol nel derby reatino che permette all'Amatrice di rimanere in scia al Settebagni primo in classifica.

Felici, il migliore del Girone D

Roberto Felici dell'Atletico Lariano è il miglior giocatore dell'undicesima giornata del Girone D. L'attaccante mette lo zampino nella clamorosa vittoria per due a zero dell'Atl.Lariano contro la De Rossi. Felici realizza la rete che sblocca la partita nel primo tempo con una splendida punizione battuta col sinistro che non lascia scampo al portiere.