Promozione, Girone B: tutti i risultati della tredicesima giornata

La tredicesima giornata del Girone B del campionato Promozione, si è chiusa con il Passo Corese che ha difeso e allungato in classifica nei confronti delle inseguitrici.

Passo Corese primo

Il Passo Corese ha infatti pareggiato in casa per zero a zero contro il Poggio Mirteto. Questo risultato però ha permesso ai coresini di allungare il proprio vantaggio rispetto alla prima inseguitrice, la Romulea.

Le inseguitrici

La Romulea ha peso in casa contro il Fiano Romano per 1.a 0. La squadra dell'Appio, è infatti caduta fra le mura amiche, perdendo una grande occasione per accorciare le distanze dal Passo Corese. Stessa cosa per il Bf Sport, che in casa cade per 2 a 1 contro il Nomentum. Chi sorride invece è il Futbol Montesacro che col un netto 4 a 1, con tre gol in 15 minuti, si liquida dello Zena.

La classifica

Ecco a seguire il quadro completo dei risultati della tredicesima giornata:

La classifica aggiornata del Girone B del campionato Promozione