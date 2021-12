Promozione, Girone D: i risultati della tredicesima giornata

La tredicesima giornata del Girone D del campionato Promozione, sorride al Rocca Priora che chiude l'anno nei migliori dei modi e in testa alla classifica.

Il Rocca Priora

Il Rocca Priora vince in trasferta il big match contro l'Atletico Morena per 1 a 0. Decide la partita una rete di Troisi ad inizio ripresa che permette ai castellani di allungare in classifica sulle dirette inseguitrici.

Le inseguitrici

Il Vicovaro cade in casa della Polisportiva De Rossi per 2 a 1. Una doppietta di Molinaro stende il Vicovaro a cui non basta una perla su punizione del solito Taverna. Frena anche il Valmontone che pareggia per 1 a 1 in casa contro il Bellegra, con il pareggio maturato fra 59esimo e 60esimo con il botta e risposta fra Casciotti per i padroni di casa e Pestozzi per gli ospiti. Con lo stesso risultato termina anche Lodigiani-Bi.Ti.Calcio mentre il Villa Adriana rifila una manita alla Pro Roma.

I risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 13esima giornata:

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D