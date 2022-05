Rocca Priora RdP, il team manager Giovannetti: "Fatto un grande campionato"

Il Rocca Priora RDP terminerà il proprio campionato, quando mancano ancora gli ultimi 90 minuti, al terzo posto nel girone D di Promozione. Fatale per la formazione castellana la sconfitta per tre a due in casa della Polisportiva De Rossi nell'ultimo turno

Le parole di Giovannetti

Il team manager Natale Giovannetti guarda al bicchiere mezzo pieno parlando della stagione del Rocca Priora RdP. Ecco le sue parole: “Il bilancio è sicuramente positivo, d’altronde all’inizio non tutti ci pronosticavano a questi livelli. La squadra ha fatto un grande campionato, giocando un bel calcio e rimanendo in vetta per diverso tempo".

Giovannetti non ha dubbio sui momenti più belli e clou di questa stagione: "Ci sono stati diversi momenti emozionanti, ma probabilmente la vittoria a Torrenova è stato il punto più alto della nostra stagione”. Per una squadra che ha guidato a lungo la classifica è inevitabile avere pure qualche piccolo rimpianto: “Il rammarico principale è legato ai tanti infortuni che ci hanno condizionato praticamente per tutta la stagione. Tra i tanti voglio citare quelli capitati a Ulisse (fuori quasi tutto l’anno), Ristori (che ha giocato l’intera stagione stringendo i denti), Ceccarelli e altri ancora, ma in particolare quello di Scacchetti nella parte cruciale della stagione. A Gianmarco, comunque, mi lega un rapporto speciale visto che abitiamo pure a pochi passi l’uno dall’altro: finalmente sono riuscito ad essere un suo dirigente e lui un mio giocatore, gli faccio i migliori auguri per la futura paternità. E mi lego a questi auguri per rivolgere le più affettuose congratulazioni a Daniele Graziani che pochi giorni fa si è sposato”.

Non manca nelle parole del team manager qualche frecciatina ai direttori di gara: “Le gare con Bellegra, Vicovaro e Grottaferrata sono rimaste nella nostra mente e ci hanno lasciato l’amaro in bocca. La classe arbitrale dovrebbe fare un pizzico di attenzione in più perché le società fanno enormi sacrifici per portare avanti l’attività e subire questi errori può pesare tanto”.

Sulla volata finale dell’ultima giornata, Giovannetti sembra avere pochi dubbi: “L’Atletico Torrenova è padrone del suo destino e quindi probabilmente festeggerà il salto di categoria domenica prossima. Noi ospiteremo il Valmontone nel match conclusivo della stagione con l’obiettivo di finire bene un’annata comunque importante”.