Rocca Priora RdP, Schioppa: "Il destino è nelle nostre mani"

Il Rocca Priora RdP ha vinto in casa della Vis Subiaco per due a zero nell'ultimo turno. Questo successo ha permesso ai castellani di restare in testa al Girone D del campionato Promozione con uno e due punti di vantaggio rispettivamente su Atletico Torrenova e Vicovaro.

Le parole di Schioppa

Matteo Schioppa è stato uno dei protagonisti inaspettati del sucesso del Rocca Priora RdP. Il centrocampista classe 2003 è subentrato all'infortunato Angelucci e ha giocato un'ottima partita. Ecco le sue parole: “Ovviamente non me l’aspettavo di poter entrare, almeno non così in fretta. Ma credo di essermi fatto trovare pronto e di avere dato il mio contributo alla vittoria della squadra. Un successo meritato, frutto di un vantaggio procurato a metà primo tempo dalla bella punizione di Graziani e dalla rete alla mezzora della ripresa di Troisi al termine di una bella azione personale. Nella prima frazione è stata una partita complicata, abbiamo un po’ fatto fatica nel creare azioni da gol importanti, mentre nella ripresa siamo riusciti di più a imporre il nostro gioco. Dopo le vittorie al mattino di Atletico Torrenova e Vicovaro sapevamo di non poter sbagliare, ma d’altronde sarà così anche nelle prossime sette partite. Comunque siamo avanti e abbiamo il destino nelle nostre mani: io ci credo e anche il gruppo è concentratissimo sull’obiettivo”.

Per Schioppa questa è la prima stagione fra i grandi, in una prima squadra: “Ero qui al Rocca Priora RDP già nella passata stagione quando il campionato si è subito interrotto. Quest’anno ho fatto quattro gare da titolare e poi diversi spezzoni di partita, nonostante abbia avuto recentemente un problema con la caviglia e prima ancora il Covid e questo mi abbia fatto perdere un pezzo di campionato. Sento la piena fiducia da parte dello staff tecnico, ora come non mai. Inoltre sono perfettamente inserito in questo gruppo che è realmente una grande famiglia. Tutti mi danno consigli, ma in particolare Trinca, Scacchetti e Troisi”. Il Rocca Priora RDP è atteso dal match interno di domenica contro il Villa Adriana: “Una squadra di buon livello da cui dobbiamo diffidare, inoltre tutti vogliono fare bella figura contro la prima della classe”.