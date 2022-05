Rocca Priora RdP, Scacchetti: "Peccato, eravamo i più forti"

Il Rocca Priora RdP dice addio alla lotta al vertice. I castellani pagara a caro prezzo la sconfitta interna contro l'Atletico Morena nell'ultimo turno del Girone D del campionato Promozione. Al Montefiore domenica scorsa infatti un gol di Vasta e l'espulsione di Amico hanno condizionato la sfida e il finale di stagione dei castellani. Infatti nonostante la matematica possibilità di arrivare al primo posto a due giornate dalla fine, l'Eccellenza resta molto difficile.

Le parole di Scacchetti

Ad analizzare la sconfitta contro l'Atletico Morena e la stagione è stato l'attaccante classe '88 dei castellani Scacchetti. Ecco le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene e prodotto tante occasioni, ma non siamo riusciti a sbloccare il risultato. Poco prima dell’intervallo è arrivato un rosso diretto ad Amico che ha condizionato la sfida: in questa stagione abbiamo subito davvero tante espulsioni e non credo che questa sia una squadra cattiva, è stata un’annata molto “particolare” a livello arbitrale. In avvio di ripresa i capitolini sono passati in vantaggio, ma come accaduto quasi sempre abbiamo provato comunque a reagire: è la caratteristica migliore di un gruppo che non molla mai. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il pareggio che avremmo meritato”.

Il Rocca Priora RDP chiuderà la stagione con le sfide sul campo della Polisportiva De Rossi e in casa col Valmontone: “A mio parere abbiamo comunque fatto un grosso campionato, siamo stati tanti mesi al comando della classifica nonostante i numerosi infortuni che non ci hanno permesso di giocare mai al completo. Questa squadra poteva vincere il campionato, a mio parere eravamo i più forti, poi il campo ha dato un altro verdetto e bisogna accettarlo e fare i complimenti a chi arriverà davanti”.

In attesa di capire se sarà in campo nelle ultime due gare causa infortunio (distorsione alla caviglia) che lo ha tenuto fuori per circa un mese e mezzo, Scacchetti traccia anche un bilancio personale: “Ho segnato 15 gol in campionato e tre in Coppa, competizione a cui tenevamo tantissimo. Per me è stato il primo anno in Promozione e ho trovato un campionato tosto e credo che lo sarà ancor di più l’anno prossimo col ritorno ai quattro gironi invece di cinque. Il mio futuro? Sto per diventare papà e dovrò valutare bene con la mia famiglia quale sarà la soluzione migliore. Il Rocca Priora RDP si è dimostrata una società vogliosa e organizzata in cui ovviamente ci sono margini per crescere ancora, ma dove c’è alla base una grandissima passione verso il calcio”.