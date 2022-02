Rocca Priora RdP, Rosi: "Col Valmontone pareggio giusto"

Il Rocca Priora RdP difende il primo posto in classifica nel Girone D. Il pareggio per zero a zero contro il Valmontone infatti ha fatto mantenere ai castellani 7 punti di vantaggio proprio sui giallorossi.

Le parole di Rosi

Adriano Rossi, difensore classe 1997 del Rocca Priora RdP ha parlato di pareggio giusto. "Si sono affrontate due belle squadre, piene di giocatori di qualità" - dice Rosi - "Noi difensori abbiamo avuto la meglio sugli attaccanti, sintomo anche di una grande concentrazione nella fase di non possesso. Loro hanno colpito un palo, ma noi nel finale abbiamo avuto un’occasionissima con Scacchetti che solitamente non perdona in quelle situazioni, ma Gianmarco (Scacchetti, ndr) è la nostra arma in più, sta facendo una grandissima stagione e un errore ci può stare". Sulla preparazione del big match: "Dal punto di vista tattico e strutturale il Valmontone è una squadra molto ben organizzata, abile e portata al palleggio e quindi abbiamo dovuto fare una scelta giocando in modo più prudente del solito. D’altronde la classifica diceva che per loro contava soprattutto vincere, in un’ottica di gestione del campionato bisogna saper fare anche questo tipo di calcoli ed i nostri tecnici sono maestri in questo”.

Il Rocca Priora RdP ha chiuso al primo posto il girone di andata e Rosi è entusiasta: “Ero sin dall’inizio molto convinto delle potenzialità del nostro gruppo e, anche se in molti ci dipingono come il miracolo del girone, non sono affatto sorpreso della vetta. Magari non pensavo che alcune concorrenti fossero così distanti a questo punto della stagione, ma il nostro modo di allenarci, la nostra compattezza di gruppo e perché no la nostra fame di vittoria sono componenti che nel calcio non arrivano mai per caso, ma sono frutto di spessore, organizzazione e competenza. In ogni caso la classifica attuale dice che sia il Valmontone che il Vicovaro sono ancora in corsa per il vertice e quindi l’attenzione deve rimanere massima”. Rosi ha indossato anche domenica scorsa la fascia di capitano: “Se non gioca Trinca, la metto con grande orgoglio, ma io mi sento leader anche senza fascia e cerco di comportarmi da capitano a prescindere mettendo sul piatto tutto quello che ho nel cuore. In ogni caso è un riconoscimento importante da parte del mister, del gruppo e dello staff”.

Il calendario

La prima di ritorno mette il Rocca Priora RdP davanti ad un altro big match, stavolta contro il Vicovaro:“Andremo a giocare fuori casa a Vicovaro contro il miglior attacco del girone. Queste sono le partite più belle da giocare e come sempre la prepareremo nel migliore dei modi”.