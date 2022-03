Rocca Priora RdP, Troisi: " Felici di essere tornati in testa"

Il Rocca Priora RdP nella diciannovesima giornata del Girone D ha sconfitto la Virtus Roma per tre a due, doppietta di Troisi, ed è tornato in testa alla cllassifica del Girone D per via della sconfitta dell'Atletico Torrenova. Proprio i bianconeri saranno i prossimi avversari dei castellani in campionato.

Le parole di Troisi

Paolo Troisi esterno classe 1989 è stato il grande protagonista della vittoria del Rocca Priora RdP nell'ultimo turno. Queste le sue parole: "Abbiamo conquistato tre punti molto importanti contro un avversario decisamente diverso da quello battuto all’andata. La vittoria è arrivata al termine di una buona prestazione: abbiamo sbloccato la gara con un rigore di Scacchetti e poi abbiamo sfiorato più volte il raddoppio. Nella ripresa, però, un nostro errore ha causato l’1-1 ed è stata come una doccia gelata, anche se ci siamo rialzati subito. Una volta tornati in vantaggio abbiamo gestito la sfida molto bene, anche se i padroni di casa sono stati pericolosi soprattutto sul lato sinistro del campo e nei minuti finali hanno realizzato il 3-2 con un bel gol dell’attaccante, ma ormai la gara era finita".

L'ala del Rocca è già a quota sette gol in campionato, e nel prossimo turno sfiderà il suo passato l'Atletico Torrenova, secondo in classifica scivolato domenica contro il Vicovaro (fra le polemiche): "Non mi aspettavo quel risultato dalla sfida di Torrenova, ma ovviamente siamo felici di essere tornati in testa e questo ci può dare una spinta mentale in più. Il fatto di essere in testa non cambierà il nostro atteggiamento: scenderemo in campo per vincere come da mentalità trasmessa dal nostro staff tecnico. Conosco l’ambiente dell’Atletico Torrenova e so che sarà una partita dura e combattuta. Il nostro campo, molto più grande e diverso dal loro, nasconde diverse insidie soprattutto atletiche e potrebbe spostare gli equilibri tra due squadre così importanti, ma i discorsi teorici lasciano il tempo che trovano. Non sarà decisiva ma sarà una partita sicuramente importantissima: vincerla ci può dare un grandissimo entusiasmo ed ulteriore convinzione, anche se in noi tutto questo non è mai mancato. Siamo un grande gruppo”.