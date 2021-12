Il Rocca Priora continua a vincere

Il Rocca Priora in casa batte per due a zero la Lodigiani nel Girone D del campionato Promozione.

La partita

Il Rocca Priora gioca una partita di personalità e concretezza. I castellani con un gol per tempo si portano a casa l'intera posta. Nel primo tempo i padroni di casa sbloccano la partita sugli sviluppi di calcio piazzato. Amico è il più lesto di tutti a risolvere in mischia una palla contesa e a battere il portiere avversario. Nella seconda frazione di gioco è Nuzzi a mettere la partita in cassaforte. Anche in questo caso il gol del Rocca Priora arriva su mischia. I castellani colpiscono pure una traversa e non rischiano nulla.

La classifica

Con questo successo il Rocca Priora mantiene la vetta della classifica del Girone B con 24 punti. La Lodigiani, in crisi, scivola in decima posizione con 15 punti.