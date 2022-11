Rocca Priora RdP, Galeazzi: "Buon punto a Bellegra"

Il Rocca Priora RDP ha pareggiato per uno a uno nell'ultima giornata contro il Bellegra. Risultato positivo per i castellani in trasferta su un campo difficile. A parlare della sfida è Claudio Galeazzi.

Le parole di Galeazzi

Claudio Galezzi, centrocampista classe 2022, del Rocca Priora parla così del pareggio di Bellegra: “Siamo andati in vantaggio nelle fasi iniziali grazie ad un rigore di Saliani, poi i padroni di casa hanno segnato il gol del pareggio e poco prima dell’intervallo c’è stato un episodio che poteva incidere negativamente sulla sfida: Barbusca si è visto negare un rigore evidente, ha protestato e l’arbitro lo ha prima ammonito e poi espulso. Nel secondo tempo non era scontato riuscire a mantenere il risultato e tra l’altro abbiamo costruito anche qualche opportunità per vincere. Alla fine, comunque, è un buon pareggio”.

Il centrocampista ex Colleferro parla dell’inizio di stagione della formazione castellana: “Forse abbiamo lasciato qualche punto all’inizio, in particolare nelle sfide con Grottaferrata e Paliano, ma ultimamente siamo riusciti a realizzare una buona striscia di risultati. La nostra è una squadra molto giovane e questo non va dimenticato: siamo convinti di poter crescere ed esprimerci ancora meglio”.

Galeazzi non fissa obiettivi a lungo termine: “Dobbiamo solo pensare ad affrontare una partita per volta. In questo girone ci sono squadre molto forti ma, come dimostrato anche dal bel pareggio ottenuto contro la capolista Valmontone (unico mezzo passo falso compiuto finora dai primi della classe, ndr), ce la possiamo giocare con tutti. La classifica al momento è cortissima e quindi tutto è possibile”. Il calciatore è felice della sua prima parte di avventura col Rocca Priora RDP: “Sono molto contento di stare in questa società che crede ai giovani, ho trovato un ambiente degno di un club professionistico”. La chiusura è sul prossimo impegno di campionato: “Ospiteremo il De Rossi che ci ha eliminato dalla Coppa Italia a inizio annata" – ricorda Galeazzi – "Sono una buona squadra e sarà una partita tosta, come tutte quelle di questo girone”.