Rocca Priora RdP, Chiacchierini: "Importante ripartire, ora testa alla Coppa”

Il Rocca Priora RDP ha vinto nell'ultimo match casalingo contro il Bi.Ti. Marino per tre a uno, partita valida per la 18esima giornata del Girone D del campionato Promozione che vede i castellani al secondo posto. Tra i protagonisti del match il giovane esterno sinistro classe 2001 Riccardo Chiacchierini, la mossa vincente uscita di mister Guazzoli a gara in corso. Oggi invece la formazione castellana scenderà nuovamente in campo, in trasferta, per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Vicovaro.

Le parole di Chiacchierini

Queste le parole dell'esterno Riccardo Chiacchierini sulla partita contro la formazione di Marino: “Il primo tempo è stato molto equilibrato, gli avversari hanno tenuto bene il campo e sono andati in vantaggio su un nostro clamoroso errore a metà frazione. Nella ripresa, dopo un acceso e dovuto confronto nello spogliatoio, abbiamo cambiato marcia e dominato in lungo ed in largo sfruttando anche una preparazione atletica davvero importante che su un campo grande come il nostro può fare la differenza. Sono felice di aver aiutato la squadra entrando in due delle tre reti: quella del pari di Molinaro e quella del vantaggio realizzata da Claudio Graziani, poi nel finale Gentilini ha siglato il 3-1. Oltre a me, anche gli altri ragazzi subentrati hanno dato il loro contributo, segno di un gruppo di giocatori validi che può rendersi utile anche per spezzoni di gara. Questo è il nostro segreto e rappresenta il credo del mister. Dopo la sfida col Bellegra c’era grande amarezza, ma anche la convinzione che si trattasse di un incidente di percorso”.

Per Chiacchierini non è facile trovare spazio, ma è apprezzato dallo staff tecnico per il suo impegno quotidiano: “Questo è il mio secondo anno qui e mi trovo benissimo in questo club molto organizzato che per me e per i miei compagni è davvero una seconda famiglia. A livello tecnico per me non è facile visto che sugli esterni gravitano Troisi e Ulisse che sono due ottimi giocatori, ma sento a pelle la fiducia dello staff tecnico che mi coccola di continuo e che mi fa sentire importante. Credo di stare facendo un’esperienza importante per la mia crescita calcistica”.

Il Girone D

Domenica prossima il Rocca Priora RdP affronterà la Virtus Roma in campionato, una sfida che secondo Chiacchierini servirà a dare continuità alla squadra che ha perso il primo posto a favore dell'Atletico Torrenova. L'esterno dei castellani si sofferma anche sulla classifica del Girone D: "Sono rimasto abbastanza sorpreso della vittoria dell’Atletico Torrenova a Valmontone, ma essere rimasti secondi non è per noi un problema, semmai ci dà una forte motivazione per rimanere concentrati al massimo al fine di ottenere quello che ci siamo prefissati. Abbiamo tante e differenti qualità, tra le quali quelle di saper soffrire e di non mollare mai. Come dice sempre il mister per provare a tornare in vetta quello che non deve mai mancare è l’umiltà e quello che deve crescere è la “fame calcistica”: siamo uniti e ben guidati, ce la possiamo fare”.