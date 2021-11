Promozione, Rocca Priora parla Barbusca: "Col Villa Adriana per riscattarci"

Il Rocca Priora RDP pareggia per 0 a 0 contro la Vis Subiaco. La squadra castellana per la prima volta in stagione resta a secco di reti e resta a - 1 dal primo posto.

Le parole di Barbusca

A parlare della partita contro la Vis Subiaco è Daniele Barbusca, centrocampista classe 1999 del Rocca Priora: “Il punteggio finale è abbastanza giusto, anche se ci è rimasta la sensazione di non aver espresso il nostro potenziale. Potevamo fare qualcosa di più e non lo abbiamo fatto, in special modo nel primo tempo quando non siamo partiti con la solita aggressività. Diverso l’atteggiamento del secondo tempo in cui ci abbiamo provato fino all’ultimo: è stato annullato un gol per fuorigioco a Ceccarelli sul quale mi sono rimasti veramente tanti dubbi. Alla fine c’è sicuramente un pizzico di rammarico per i due punti persi, ma questo è un girone estremamente complicato e bisogna saper guardare il bicchiere mezzo pieno”.

Il centrocampista è però fiducioso sulla stagione del Rocca Priora: “Vogliamo lottare fino alla fine per la vittoria di questo campionato. Sappiamo che ci sono tante squadre agguerrite e ben attrezzate, ma possiamo giocarci le nostre carte”. Per Barbusca si tratta del secondo anno con la maglia dei castellani: “L’anno scorso praticamente non abbiamo giocato e quindi questo è il primo vero campionato qui. Finora ho avuto un discreto spazio e devo sempre ringraziare lo staff tecnico per la fiducia che mi concede costantemente”.

Il calendario

Sul calendario Barbusca sottolinea quanto il campionato sia equilibrato visti anche i sei pareggi dell'ottava giornata e le prime undici squade del girone raccolte in sei punti: "Giocheremo il prossimo turno mercoledì 1 dicembre per il famoso slittamento causato dalla mancanza di arbitri e faremo visita al Villa Adriana capolista, una sfida importante perché possiamo riscattarci dall’ultimo mezzo passo falso. Si tratta di uno scontro diretto e quindi una vittoria potrebbe darci ulteriore entusiasmo, anche se la prima parte di campionato è già positiva”.