Promozione, Girone D: i risultati della quarta giornata

Nuova coppia di squadre al comando del Girone D del campionato Promozione. Al termine della quarta giornata infatti l'Atletico Morena sale a dieci punti raggiungendo il Valmontone.

Valmontone-Rocca Priora pari a reti inviolate

Finisce zero a zero la sfida del Comunale fra Valmontone e Rocca Priora RdP. Protagonisti di giornata i due portieri. Il primo a prendersi la scena è il portiere dei castellani, in 10 negli ultimi 25 minuti, Digiammarco che neutralizza un calcio di rigore. Allo scadere però è Ralleanu estremo difensore dei giallorossi a compiere un vero e proprio miracolo su Benvenuti allo scadere.

Gli altri risultati

Colpo grosso del Bellegra che batte per due a uno a Marino la Bi.Ti. L'Atletico Morena si prende la vetta vincendo lo scontro diretto contro la Vivace Grottaferrata per quattro a due. Sorpresa Sporting Ariccia che vince in casa l'Atletico Lodigiani.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo della quarta giornata del Girone D

Valmontone-Rocca Priora RdP 0-0

Bi.Ti-Bellegra 1-2

Vivace Grottaferrata-Atletico Morena 2-4

Sporting Ariccia-Atletico Lodigiani 2-1

Virtus Roma-Colonna 2-3

Vis Subiaco-Atletico Lariano 0-0

Pro Cori-De Rossi 0-1

Paliano-Velletri 0-3

