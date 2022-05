Promozione, Girone D: i risultati della ventottesima giornata

La 28esima giornata del Girone D ci regala la caduta di una big del campionato, il Rocca Priora RdP che dice con molta probabilità addio alla corsa al titolo.

Rocca sconfitta

L'Atletico Morena batte il Rocca Priora RdP al Montefiore. I castellani in inferiorità numerica per oltre un'ora di gioco, resta in partita ma deve soccombere per via del gol di Vasta. L'attaccante del Morena infatti con la sua rete condanna la formazione castellana al terzo posto a -5 dalla capolista a due partite dal termine.

Le altre partite

Non sbagliano un colpo l'Atletico Torrenova, capolista, che trascinato da Federici batte per 4 a 2 la Vivace Grottaferrata. Successo interno per il Vicovaro secondo a -1 che travolge per tre a zero la De Rossi, grazie anche alla doppietta di Pangrazi. Cade il Valmontone, mentre si salva il Villa Adriana.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 28esima giornata del Girone D