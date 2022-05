Promozione, Girone C: i risultati della ventinovesima giornata

La ventinovesima giornata del Girone C del campionato Promozione regala nuovi verdetti. Al triplice fischio infatti di Santa Maria delle Mole-Città di Pomezia, gli ospiti infatti retrocedono.

Terza retrocessa

Arriva il verdetto che era nell'aria: il Città di Pomezia è la terza retrocessa del Girone C, insieme a Vis Aurelia e Monte Mario. La formazione di Mazza in questo finale di campionato ha provato fino all'ultimo a strappare il pass per i playout ma decisiva è stata la sconfitta maturata contro il Santa Maria delle Mole. Al Ferraris i padroni di casa vincono con un netto tre a zero con i gol di Foriglio, Marchetti e Antonini.

Questo le parole del Città di Pomezia: "In ogni libro di storia che si rispetti si scrivono pagine più o meno belle che riguardano la nostra vita...quasi sempre il risultato finale rappresenta l'unica cosa che conta, alcune volte però può indicarci una strada migliore da percorrere in futuro. Oggi abbiamo perso, torniamo in Prima Categoria, lo facciamo con la massima serenità, convinti di aver fatto sempre le scelte giuste, senza appellarci ai "se" e ai "ma" e senza imprecare contro la sfortuna che ci ha tartassato da inizio stagione. Il destino ci ha detto spesso e volentieri a chiare note che il risultato sarebbe stato questo e noi ce lo prendiamo senza sfidarlo. Abbiamo gia iniziato a lavorare per riprenderci la categoria il più in fretta possibile, il nostro processo di crescita passa dal lavoro quotidiano fatto da noi stessi, fuori e dentro il campo, senza dover attendere che nessuno ci faccia promesse "milionarie" per poter programmare. Ringraziamo le persone che ce l'hanno messa tutta, che vanno fiere di indossare la maglia del City e che saranno sempre al nostro fianco, i ragazzi che oggi hanno pianto e quelli che non lo hanno fatto, perche nel bene e nel male tutti ci hanno insegnato qualcosa.Stasera ce ne stiamo un po' da soli a pensare, a capire gli errori commessi e a come non ripeterli... domani riprenderemo una penna, gireremo pagina, ed inizieremo a scrivere un nuovo importante capitolo della nostra storia... sempre a testa alta".

Gli altri risultati

L'altro verdette della giornata è il secondo posto blindato dal Palocco che supera per cinque a zero il Monte Mario. L'Eur Torrino si prende i playout battendo per 5 a 0 la Vis Aurelia, frenata dell'Ostiantica ancora in lotta per la salvezza dopo lo zero a zero contro la DuepigrecoRoma. Zero a zero senza emozioni fra Pescatori Ostia e Atletico Acilia con i biancorossi in zona playout.

Tutti i risultati

Nettuno-Grifone Calcio VIII 1-0

Atletico Acilia-Pescatori Ostia 0-0

DuepigrecoRoma-Ostiantica 0-0

Eur Torrino-Vis Aurelia 5-0

Palocco-Monte Mario 5-0

Morandi-Fonte Meravigliosa 2-0

Santa Maria delle Mole-Città di Pomezia 3-0

Velletri-Virtus Ardea 1-1

