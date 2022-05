Promozione, Girone B: i risultati della ventisettesima giornata

La ventisettesima giornata del Girone B del campionato Promozione regala lo stop inaspettato del Passo Corese agganciato dalla Romulea che nel prossimo turno sfiderà il Fiano Romano per il primo posto.

Fiano ancora primo

Il Fiano Romano ha blindato il primo posto. A Rieti la formazione di mister Antoniutti è stata chiamata alla rimonta dopo un inizio di taglio giallonero. Infatti sono stati i padroni di casa a passare in vantaggio col solito Cavallari. La risposta della capolista è portata da Loreti che pareggia i conti e poi da Bornivelli che regala la rimonta e i tre punti. Il Fiano Romano a +3 dalle inseguitrici a tre giornate dalla fine si gioca tanto nella prossima giornata contro la Romulea.

Gli altri risultati

La Romulea sogna in grande. La squadra amaranto al Campo Roma fa suo il Derby contro l'Almas (due a zero gol di Amorosino e Ammassari) e domenica sfiderà il Fiano Romano per il primo posto, con le due squadre distanziate da soli tre punti. Chi tradisce le attese è il Passo Corese che viene fermato sull'uno a uno al Comunale di Guidonia, dalla formazione di casa penultima in classifica. Nonostante questo stop la formazione di Benigni è ancora in lotta per l'Eccellenza trovandosi al secondo posto insieme alla Romulea a -3 dal Fiano. Partita folle e spettacolare a La Giustiniana fra Settebagni e Zena, con i padroni di casa che strappani i tre punti allo scadere grazie a Dominici che di testa sigla il 4 a 3 finale.

