Promozione Lazio: i risultati della settima giornata del Girone B

Il turno infrasettimanale valido per la settima giornata del Girone B, porta ad un cambio in vetta alla classifica. Infatti viene scalzato il Passo Corese che perde contro il Futbol Montesacro. Scivola giù anche il Poggio Mirteto che perde il Derby con l'Amatrice, mentre salgono al comando Romulea e Fiano Romano.

Romulea e Fiano Romano al comando

La Romulea grazie ad un gol di Iacobucci arrivato nel secondo tempo, i si prende il primo posto nel Girone B. Alla vittoria casalinga della Romulea ha risposto il Fiano Romano vincendo in trasferta sul campo del Nomentum per 2 a 0. Romulea e Fiano condividono la vetta della classifica, con 14 punti, grazie allo stop del Passo Corese. La squadra di mister Benigni infatti per 3 a 2 in casa del Futbol Montesacro.

Le altre partite

Travolgente lo Sporting Montesacro che in casa del Setteville si impone per ben 8 a 1. L'Amatrice vince 2 a 0 e fa suo il derby reatino contro il Poggio Mirteto che scivola a metà classifica. Continua il momento positivo del Fidene che vince per 2 a 1 e supera in classifica il Settebagni.

Zona salvezza

Nella zona salvezza il Guidonia pareggia in trasferta contro il Bf Sport. Protagonisti di giornata Cioffi e Cavallari autori di due doppiette. Pareggio anche per lo Zena che nello scontro salvezza contro l'Almas Roma, dopo essere passato in vantaggio si fa rimontare nel finale di partita.

Tutti i risultati del Girone B

Di seguito tutti i risultati della settima giornata del Girone B del campionato Promozione:

Romulea-Castrum Monterotondo 1-0

Setteville-Sporting Montesacro 1-8

Futbol Montesacro-Passo Corese 3-2

Nomentum-Fiano Romano 0-2

Poggio Mirteto-Amatrice 0-2

Bf Sport-Guidonia 2-2

Zena-Almas 1-1

Settebagni-Fidene 1-2

Clicca qui per vedere la classifica aggiornata del Girone B