Vivace Grottaferrata-Vis Subiaco 0-3: clamorosa salvezza dei subliacensi

La Vis Subiaco strappa una vittoria per tre a zero in trasferta contro la Vivace Grottaferrata e strappa così una salvezza difficilissima nei play out del Girone D del campionato Promozione.

Tris salvezza

La Vis Subiaco è arrivata al play out, l'unico del Girone D, per il rotto della cuffia e attaccata agli 8 punti di distanza (limite massimo per giocare) dalla Vivace Grottaferrata. Trombetta e compagni in virtù della classifica per conquistare la salvezza doveva vincere in casa della Vivace e cosi hanno fatto. I ragazzi di Ciocchetti passano in vantaggio nel primo tempo col gol di Mancini e la chiudono negli ultimi 15 minuti trovando le reti di Pietrobono e Osuamadi.

Clamoroso scivolone per la Vivace Grottaferrata a cui sarebbe bastato il pareggio per difendere la categoria. La formazione dei castelli ripartirà dalla Prima Categoria.