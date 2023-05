Tor Lupara-Grifone Gialloverde 2-0: Cirillo trascina i suoi alla salvezza

Il Tor Lupara batte ai play out per due a zero il Grifone Gialloverde (che chiude la partita in 10) e conquista la salvezza nel campionato Promozione Girone B.

La cronaca

Al 18esimo il Tor Lupara passa in vantaggio e sblocca la partita. Punizione di Calzetta e splendido stacco di testa di Cirillo che non lascia possibilità di replica al portiere. Al 31esimo destro velenoso di De Paola che calcia dal limite e sfiora il palo. Al 70esimo il raddoppio dei rossoblù porta la firma ancora di Cirillo che con un altro colpo di testa finalizza con il gol una bell'azione corale del Tor Lupara. Il Grifone non reagisce e resta in 10. Nel finale Cirillo sfiora la tripletta con un pallonetto che esce di pochissimo e gli ospiti si rendono pericoloso con un tiro però deviato in corner.

Il verdetto

Al Mammoliti il Tor Lupara conquista la vittoria che vale la difesa della categoria (conquistata la scorsa stagione) e la salvezza. Retrocessione (la secondo dopo quella dell'anno scorso dall'Eccellenza) per il Grifoen Gialloverde che scivola in Prima Categoria.