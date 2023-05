Ostiense-Carbognano 2-0: biancoverdi salvi ai play out

L'Ostiense conquista la salvezza. I biancoverdi hanno avuto la meglio nei play out dei Girone A del campionato Promozione battendo per due a zero in casa il Carbognano.

Salvi e retrocessi

Il due a zero dell'Ostiense contro il Carbognano è maturato nel finale dei due tempi. Di D'Ambrosio e Ponziani i gol salvezza. Il successo certifica la permanenza in categoria conquistata la scorsa stagione con il salto dalla Prima Categoria.

Il Carbognano invece retrocede in Prima Categoria. Alla formazione ospite serviva assolutamente la vittoria per giocare l'anno prossimo il campionato Promozione. Un tracollo dopo il buon campionato dello scorso anno terminato in alta classifica.