Promozione, Girone D: le partite della nona giornata

La nona giornata del girone D del campionato Promozione vede le squadre scendere in campo mercoledì 1 dicembre per il turno infrasettimanale.

Match clou

Fra le partite più interessanti del nono turno di campionato, c’è sicuramente la sfida di vertice fra Villa Adriana e Rocca Priora. I coccodrilli guidano il girone con 16 punti, seguiti proprio dai castellani a quota 15. Chi cercherà di approfittare di questo scontro diretto è la sorpresa Bellegra che a quota 15 punti sfida, in trasferta, l’Atletico Morena che segue a 14 punti.

Le altre partite

La Lodigiani (14 punti) cercherà di tornare alla vittoria dopo due partite contro la Polisportiva De Rossi, sperando di rosicchiare punti alle squadre che le stanno davanti in classifica. Il Valmontone andrà in trasferta sul campo del Torre Angela, ultimo in classifica, con zero punti. Scontro salvezza importante fra Atletico Colleferro e Virtus Roma rispettivamente a 5 e 3 punti in graduatoria.

Tutte le partite del Girone D

Di seguito il quadro completo di tutte le partite del Girone D: