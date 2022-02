Promozione, Girone D: le partite della sedicesima giornata

Archiviati recuperi e calciomercato, il Girone D torna in campo per la prima giornata del girone di ritorno. Subito big match fra Vicovaro e Rocca Priora RdP.

Il big match

Domenica 13 febbraio i fari saranno tutti accesi sul Berenghi per il big match Vicovaro-Rocca Priora RdP. I verdearancio, 27 punti in zona playoff, hanno ceduto Catracchia al Valmontone ma hanno subito rimpiazzato l’attaccante col grande ritorno di Pangrazi. Il vecchio nuovo bomber del Vicovaro si candida già ad essere protagonista contro il Rocca Priora RdP capolista del girone con 34 punti e reduce dal pareggio in un altro big match, quello contro il Valmontone.

Le altre partite

L’Atletico Torrenova, secondo a 32 punti, cercherà di sfruttare al meglio l’impegno del Rocca Priora RdP per rosicchiare altri punti in classifica. I bianconeri però dovranno andare a Morena, in una sfida non facile contro l’Atletico. Il Valmontone quarto in classifica, molto attivo sul mercato in entrata e in uscita, in casa ospiterà gli ostici avversari del Bi.Ti.Calcio. Il Villa Adriana andrà in trasferta sul campo del Bellegra.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 16esima giornata del Girone D

Atletico Morena-Atletico Torrenova

Bellegra-Villa Adriana

Valmontone-Bi.Ti.Calcio

Lodigiani-Pro Roma

Torre Angela-Atletico Colleferro

Vicovaro-Rocca Priora RdP

Vivace Grottaferrata-Vis Subiaco

Polisportiva De Rossi-Virtus Roma

