Promozione, Girone D: le partite della diciassettesima giornata

Continua l’appassionante lotta per il primo posto nel Girone D. Il Rocca Priora RdP è chiamato alla vittoria dopo le ultime due uscite non positive. Tante le squadre che aspettano l’occasione del sorpasso.

La capolista

Dopo gli ultimi due passi falsi contro Valmontone e Vicovaro, il Rocca Priora RdP in casa attende l’ostica formazione del Bellegra. Scacchetti e compagni sono chiamati alla grande prestazione e al ritorno ai tre punti per difendere il primo posto insidiato da diverse squadre.

Le altre partite

Atletico Torrenova e Villa Adriana, rispettivamente seconda e terza in classifica, domenica sfideranno la De Rossi e la Vivace Grottaferrata con obiettivo vincere e il sorpasso ai danni del Rocca. Il Vicovaro a -4 dalla capolista, andrà a Marino sul difficile campo del Bi.Ti. Il Valmontone in scena in trasferta contro la Virtus Roma.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo delle partite della 17esima giornata del Girone D

Virtus Roma-Valmontone

Rocca Priora RdP-Bellegra

Atletico Torrenova-Polisportiva De Rossi

Villa Adriana-Vivace Grottaferrata

Pro Roma-Atletico Morena

Bi.Ti-Vicovaro

Atletico Colleferro-Lodigiani

Vis Subiaco-Torre Angela

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D