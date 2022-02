Promozione, Girone C: le partite della sedicesima giornata

Riprende il regolare svolgimento del Girone C del campionato Promozione. Dopo i recuperi resta invariato il distacco fra il Palocco primo, e il Nettuno secondo.

Il big match

La sfida di cartello della 16esima giornata vedrà il Palocco affrontare in casa il Grifone Roma VIII quarto in classifica con 24 punti, a -15 dal primo posto. Partita importante sia per gli ospiti che non vogliono perdere terreno dal treno delle inseguitrici, sia per i padroni di casa che cercheranno in tutti i modi di evitare il possibile sorpasso del Nettuno.

Le altre partite

Il Nettuno, che ha nel mirino il Palocco, dopo la vittoria col Città di Pomezia ospita in casa il Velletri, altra squadra impegnata nella lotta per non retrocedere. La Pescatori Ostia dopo aver preso atto delle dimissioni del tecnico Lodi, ha affidato la panchina a Paolo Albano. Il nuovo allenatore degli squali, guiderà la squadra subito in una difficile partita sul campo del Santa Maria delle Mole. Impegno sulla carta agevole per la DuepigrecoRoma che giocherà contro il fanalino di coda della classifica Vis Aurelia.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 16esima giornata del Girone C:

Palocco-Grifone

DuepigrecoRoma-Vis Aurelia

Atletico Acilia-Fonte Meravigliosa

Città di Pomezia-Ostiantica

Nettuno-Velletri

Morandi-Virtus Ardea

Santa Maria delle Mole-Pescatori Ostia

Eur Torrino-Monte Mario

Guarda qui la classifica del Girone C