Promozione, Girone C: le partite della diciottesima giornata

La 18esima giornata del Girone C vedrà scendere in campo le squadre del Girone C e spiccherà fra tutte la sfida fra Nettuno e Palocco, importantissima per il proseguo del campionato.

Il big match

Nettuno-Palocco è il big match della giornata del Girone C. Palocco e Nettuno sono rispettivamente prima e seconda in classifica, distanziate da tre punti. Nell’ultima giornata il Palocco ha acciuffato il pareggio nei minuti finali a Velletri, mentre allo scadere il Nettuno ha avuto la meglio sull’Ostiantica per 4 a 3 grazie al bomber Laghigna. La sfida dirà tanto sul destino del campionato. La partita di andata si chiuse sul risultato di due a due.

Le altre partite

Impegno ostico per la terza in classifica, Fonte Meravigliosa impegnato sul campo del Santa Maria delle Mole, dietro a sole tre lunghezze. Occasione per il sorpasso per il DuepigrecoRoma che in casa ospiterà il Monte Mario che naviga nelle zone basse della classifica. Sfida che annuncia tanti gol quella fra Eur Torrino e Grifone Roma. Partita dal grande pathos emotivo fra Ostiantica e Pescatori Ostia, per il Derby di Ostia.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 18esima giornata del Girone C:

Eur Torrino-Grifone Roma

Nettuno-Palocco

Ostiantica-Pescatori Ostia

Morandi-Velletri

DuepigrecoRoma-Monte Mario

Città di Pomezia-Vis Aurelia

Santa Maria delle Mole-Fonte Meravigliosa

Atletico Acilia-Virtus Ardea

